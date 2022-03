Petite boutade (de mauvais goût) géopolitique? Ou réelle idée? Ce samedi, Donald Trump tenait un meeting dans la Nouvelle-Orléans. Il en a profité pour donner quelques idées à Joe Biden dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a effectivement proposé que les États-Unis déguisent le F-22 avec un drapeau chinois pour ensuite bombarder la Russie. Objectif: jeter la responsabilité sur la Chine pour voir les deux grandes puissances s'entretuer.

“Comme ça nous disons que la Chine est responsable, que nous n’avons rien fait, ensuite ils se battent l’un contre l’autre. Nous n’aurons plus qu’à nous asseoir et regarder”, a-t-il déclaré. Avec l'ancien président des États-Unis, difficile de démêler le vrai du faux.

Mais face à lui, son audience était complètement hilare. Et ce, malgré la situation dramatique que vivent les Ukrainiens. Le Washington Post annonce avoir reçu un enregistrement des propos mais ne parvient pas à dire s'il s'agit d'une proposition réelle ou d'une blague. S'il s'avère qu'il pense ce qu'il dit, le média lui coupe l'herbe rapidement sous le pied. Tout simplement car, bien évidemment, ce genre de choses est interdite par le droit international.

“Une ruse comme celle-là est perfide et viol le droit international. (...) La perfidie, en d’autres termes, c’est la trahison”, a tenu à expliquer le professeur de droit constitutionnel William C. Banks.

Précisons également que la Russie et la Chine ne semblent pas prêtes à se tirer des balles dans les pieds. "L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses", a notamment assumé Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, ce lundi. Condamnée internationalement, la Russie garde donc d'excellentes relations avec et la Chine. N'en déplaise à Donald Trump.