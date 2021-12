Lundi, lors d'une conférence de presse organisée à la Maison Blanche, plusieurs journalistes ont eu l'occasion de faire un tour du propriétaire afin de jeter un oeil sur les différentes décorations mises en place pour les fêtes de fin d'année.

A leur grande surprise, ces derniers ont pu remarquer que sur le sapin de Noël était accroché un portrait de Donald et Melania Trump, alors que les relations entre Trump et Biden sont tendues. Le Républicain revendique en effet toujours sa victoire à l'élection présidentielle il y a plus d'un an.

Mais le thème des "Cadeaux du cœur" choisi par la première dame Jill Biden pour les décorations de Noël de cette année a valu une place de choix à Donald Trump et sa femme qui se retrouvent dans un cadre doré, posé sur le sapin situé dans la salle à manger huppée, à coté de photos des Obama, des familles des deux présidents Bush, des Reagan et des Carter. Bill et Hillary Clinton ont également reçu une place sur l'arbre de Noël présidentiel. Des cartes de Noël encadrées de Biden, Obama et Trump sont également accrochées sur un mur.

Les médias américains parlent d'une "trêve de Noël".