Donald Trump

Le président américain a peu après l'annonce, publié sur son compte Twitter une vidéo descendant en flèche la sénatrice. "Kamala Harris a fait campagne pour devenir présidente en se précipitant dans les bras de la gauche radicale", commence cette vidéo, qui l'accuse également d'avoir appelé à de nouveaux impôts à hauteur de plusieurs "milliers de milliards".

La vidéo, également publiée par l'équipe de campagne du président-candidat, se conclut ainsi: "Joe le mou et Kamala l'imposture, faits pour être ensemble, mauvais pour l'Amérique".

Barack Obama

"Je connais la sénatrice Harris depuis longtemps. Elle est plus que prête pour le poste", a salué le 44e président des Etats-Unis dans un communiqué. "C'est un beau jour pour notre pays. Maintenant en route pour la victoire."

Bill et Hillary Clinton

Kamala Harris "a déjà prouvé qu'elle était une incroyable dirigeante et servante de la cause publique", a tweeté Hillary Clinton, candidate malheureuse à la présidence américaine en 2016. "Elle sera une partenaire forte pour Joe Biden", a-t-elle ajouté, en parlant d'un "ticket démocrate historique".

Son mari, l'ancien président Bill Clinton, a salué un "formidable choix".

Bernie Sanders

"Félicitations à Kamala Harris, qui fera l'histoire en tant que notre prochaine vice-présidente", a écrit son ancien rival lors de la primaire démocrate Bernie Sanders.

"Elle sait ce que cela nécessite de s'élever pour défendre la classe ouvrière, se battre pour un système de santé universel, et mettre fin à l'administration la plus corrompue de l'histoire", a-t-il salué. "Mettons-nous au travail et gagnons."

Susan Rice

"La sénatrice Harris est une dirigeante tenace et novatrice", a salué l'ex-conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, qui était également parmi les favorites pour être désignée comme colistière.

"J'ai confiance que le ticket Biden-Harris se révélera gagnant", a-t-elle déclaré.

LeBron James

"Félicitations à la sénatrice Kamala Harris, c'est bien mérité!! J'adore voir ça et la soutenir", a écrit sur Twitter la star du basketball, accompagnant son message d'un émoticone d'un poing noir fermé.