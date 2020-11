Donald Trump ne réalisera pas de second mandat à la présidence des Etats-Unis. C'est Joe Biden qui a remporté ces élections et qui sera donc bientôt à la tête du pays. Et depuis sa défaite, le milliardaire est devenu le "loser" de Twitter. En effet, depuis hier, lorsqu'un utilisateur tape le mot "loser" ("perdant" en français) dans la barre de recherche, c'est le profil de Donald Trump qui apparaît en premier dans l'onglet personne. Très surprenant, puisque sa défaite aux élections américaines n'est mentionnée nulle part sur son profil. Twitter aurait-il changé volontairement son algorithme pour rappeler au président sortant sa défaite ?

Récemment, Twitter a d'ailleurs signalé à plusieurs reprises que les messages postés par le républicain étaient peu fiables et pouvaient contenir des informations erronées. En tout cas, les internautes n'ont pas manqué de remarquer ce subtil changement sur le réseau social que Donald Trump affectionne tout particulièrement.