Lors d'une conférence de presse organisée mardi dernier pour évoquer le bilan de la pandémie de coronavirus, Donald Trump a mentionné un vaccin contre le VIH... qui n'existe pas.

Les Etats-Unis sont au premier plan de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit et que le mouvement historique de colère contre les violences policières et le racisme secoue le pays après le décès de George Floyd, Donald Trump tente de garder la tête froide et de temporiser.

Mais le président américain enchaîne les maladresses lors de ses points presse, lui qui doit également faire face au lourd bilan de mortalité et d'infections au nouveau coronavirus qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde

Lors d'un point presse organisé à la Maison Blanche ce mardi 16 juin, Donald Trump a tenu à adresser son respect aux scientifiques américains qui cherchent actuellement un traitement contre le Covid-19. Au cours de son discours, Donald Trump a également évoqué un vaccin contre le VIH. Sauf que ce vaccin... n'existe pas. "Avant la fin de l'année, je prédis que nous aurons trouvé un vaccin ainsi qu'un traitement contre le Covid-19. Nous faisons des progrès extraordinaires", a expliqué le président des Etats-Unis avant de poursuivre et de perdre pied dans ses paroles. "Je suis de très près ce que font les scientifiques, les médecins... J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont déjà mis au point de nombreux autres traitements au cours de ces dernières années. Ce sont les meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants, et ils ont notamment mis au point le vaccin contre le VIH. Vous le savez, il y a beaucoup de choses qui existent, et plusieurs entreprises sont impliquées", a déclaré le président américain.

Donald Trump s'est visiblement très vite rendu compte de son erreur, car il a ensuite bafouillé. "Ou… Le Sida… Comme vous le savez, il y a différentes choses et maintenant diverses sociétés sont impliquées… Mais la thérapie du Sida… Le Sida était une condamnation à mort, et maintenant les gens vivent avec une pilule. C'est une chose incroyable."