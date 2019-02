Donald Trump fait désormais partie des 93,3 millions d'Américains considérés comme étant en surpoids. C'est ce que révèlent les résultats de la visite médicale passée par le président américain la semaine dernière. Selon le rapport du médecin, Trump pèserait 243 pounds (environ 110 kilos) et mesurerait 1 mètre 90. Si l'on calcule, à partir de ces données, l'indice de masse corporelle du chef d'État, on obtient bel et bien un résultat (30) au-dessus de la normale, classant le milliardaire dans la catégorie des personnes souffrant d'obésité. Les résultats indiquent également que Trump a pris quelque 4 pounds (1,8 kilos) en un an.





Qui plus est, le président s'est vu prescrire par son médecin un médicament pour traiter le cholesterol ainsi que les problèmes cardiaques. Malgré tout, le spécialiste finit son rapport en établissant que le milliardaire est "en très bonne santé de manière générale".





Ce que de nombreux médecins qui ont pris connaissance des résultats médicaux du président contestent. Gary LeRoy, Président de l'Académie Américaine des Médecins de Familles, interviewé par le Time a ainsi expliqué que si Donald Trump avait été un de ses nouveaux patients, il "aurait eu une sérieuse discussion quant au mode de vie de ce dernier".





On le sait, le président américain est un grand amateur de fast-food. Il l'a lui-même affirmé à plusieurs reprises. Pour ce qui est de son activité physique, le chef d'État a reconnu ne pratiquer aucun sport, hormis le golf. Pas de quoi compenser ses excès alimentaires selon les médecins.