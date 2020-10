À moins d'un mois des élections présidentielles aux États-Unis, la tension est à son comble entre les deux candidats Donald Trump et Joe Biden. Ce mercredi, l'actuel président américain s'est emporté à l'encontre de son rival démocrate. "C'est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait", a écrit Trump sur Twitter, en légende du partage d'un article relatant des propos que Biden a tenus lors d'un de ses meetings de campagne à Miami. Le candidat démocrate s'était adressé à un groupe de jeunes filles présentes dans le public, affirmant qu'il aimerait "voir ces jolies filles danser quand elles auront quatre ans de plus".

Pour Trump, ces remarques déplacées sont la preuve que Joe Biden n'est pas celui qu'il faut à la tête des États-Unis. "Les médias se retrouvent coincés avec lui et essayent juste de le protéger", a-t-il ajouté dans son tweet, "Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible QI, ne sont plus jamais mentionnées? Fake News!".