Eitan, 5 ans, est hospitalité à Turin depuis l'accident survenu dimanche. Il souffrirait de multiples fractures au fémur, au tibia et au bras. Il a subi une première opération et a ensuite été plongé dans un coma artificiel, dont il sort lentement. Son tube respiratoire a été retiré et il peut à nouveau respirer de manière autonome. Bien que toujours critique, son état est maintenant stable.

Plusieurs membres de sa famille sont à ses côtés. Il ignore cependant que ses parents, son frère et ses arrières-grands-parents ont péri dans la catastrophe. Une équipe de psychologues l’accompagnera après l’annonce de la terrible nouvelle.