Un grave accident a eu lieu lundi matin en France, dans la Marne, à un passage à niveau, faisant quatre morts.

Le bilan a été confirmé dans un second temps par la préfecture, qui précise que les personnes décédées sont une assistante maternelle et trois enfants, qui se trouvaient dans la même voiture. L'accident a eu lieu aux environs de 10h00, à Avenay-Val-d'Or, non loin d'Epernay. Un train régional qui reliait cette commune à Reims a percuté une voiture à un passage à niveau, sur la départementale 201.

Pompiers et gendarmes étaient présents sur place lundi en milieu de journée, tandis que le trafic ferroviaire ainsi que routier était perturbé dans la zone.

Selon la SNCF, il ne s'agit pas d'un passage à niveau considéré comme sensible, c'est-à-dire situé dans des endroits manquant de visibilité par exemple. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas été précisées. "A priori, le véhicule aurait percuté la barrière fermée au moment où le TER Reims-Epernay passait", a affirmé le maire Philippe Maussire.

Le parquet de Reims a ouvert une enquête.

Parmi les 25 passagers du train régional, quatre ont été légèrement blessés dans la collision, tandis que le conducteur est extrêmement choqué selon la SNCF.