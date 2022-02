À l'heure où les réseaux sociaux occupent les premiers plans, quelle place tiennent encore les meetings politiques? Sont-ils déterminants dans la course à la présidence en France et quels candidats s'y illustrent? Tentative d'éclairage avec Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l'IHECS et Science Po Paris.

Voici un peu plus d'une semaine, Valérie Pécresse, la candidate de la droite à l'élection présidentielle en France, recevait une salve de critiques après un premier meeting pour le moins compliqué. Tant sur le fond que sur la forme, de nombreuses voix se sont élevées, y compris parmi sa classe politique, pour décrier un véritable "naufrage". Outre les conséquences que cet échec pourrait avoir sur la candidate en vue des élections, se pose également la question du rôle joué à l'heure d'aujourd'hui par les meetings dans une campagne. Contacté par nos soins, Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l'IHECS et Science Po Paris, nous livre son éclairage. Il nous dévoile également les candidats actuels qui l'ont agréablement surpris - ou déçus - au niveau de leur communication.