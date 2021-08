Face aux nouveaux propos du professeur Raoult, Vicks a tenu a remettre les choses au clair. "Comme mentionné sur la notice d’utilisation, VapoRub ne doit être appliqué que sur la poitrine ou la gorge pour soulager les toux et sur les muscles et articulations pour les douleurs", écrit la marque sur Twitter. L'appliquer dans le nez ou dans la bouche est donc à éviter. Ingérer le produit pourrait se révéler dangereux si l’huile venait à se retrouver dans les poumons.