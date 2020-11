L'Etat de Géorgie résume bien l'élection américaine. Une élection très serrée entre les deux candidats mais dans laquelle Joe Biden est en train d'émerger.

Dans ce swing state de l'Est, alors que Donald Trump disposait voici quelques heures à peine d'une avance de plusieurs dizaines de milliers de votes, le candidat démocrate a refait une grosse partie de son retard. CNN dévoilait vers 9h30 (heure belge) que Biden n'était plus qu'à 463 voix de l'actuel président républicain. Et ce, sur près de 5 millions de votes. Finalement, vers 10h15 (heure belge), plusieurs médias américains ont annoncé que Biden avait pris les devants pour la première fois, avec 917 votes d'avance sur Donald Trump.

L'Etat de Géorgie offrira au vainqueur 16 grands électeurs. Autrement dit, si Joe Biden s'y impose, il fera un pas de géant dans la course au Bureau ovale puisqu'il ne lui manquerait plus qu'un grand électeur pour triompher.

