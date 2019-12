Earvin Ngapeth, véritable star de la planète volley, a été accusé puis arrêté pour harcèlement sexuel mardi, au Brésil, alors qu'il participait à une compétition internationale.

Le joueur a directement parlé d'un malentendu, évoquant le fait d'avoir confondu une femme avec une amie à lui avec qui il avait l'habitude de ce genre de blague. Cependant, les caméras de surveillance de la discothèque, dans laquelle ce geste inapproprié a eu lieu, ont tout filmé et le moins que l'on puisse dire, c'est que les images ne jouent pas en sa faveur.

En effet, dans cette vidéo, on peut voir Ngapeth mettre une véritable claque sur les fesses d'une jeune femme qui est accompagnée de son compagnon et d'un ami. Suite à ce geste inexcusable, la femme a donné un grand coup au bras du joueur français et a appelé la police qui a emmené les deux parties au commissariat.

La victime âgée de 29 ans a porté plainte et le joueur de 28 ans a filé directement en cellule. Ngapeth a finalement été libéré après avoir payé une amende de 14.500 euros et une nuit au cachot.

Il s'est ensuite exprimé par le biais de son avocat Hugues Bouget: "Earvin Ngapeth, qui était au Brésil pour participer à une compétition internationale, s’est trouvé au cœur d’un malentendu, dans la nuit du 9 décembre, qui l’a amené à être arrêté par la police brésilienne. Il a confondu, lors d’une soirée en discothèque, une amie du groupe avec lequel il se trouvait avec une parfaite inconnue et a eu un geste, de fait, qu’elle a pu considérer comme inconvenant à son égard. En comprenant rapidement sa méprise et évidemment sincèrement désolé de la situation, Earvin Ngapeth s’est immédiatement excusé auprès de cette dernière. Cela n’a malheureusement pas été suffisant dans un premier temps”, a-t-il expliqué.

Earvin Ngapeth a, un peu plus tard, expliqué son geste en évoquant une "blague avec une amie" et s'est dit "très attristé d'avoir causé un désagrément à cette femme".

Ce n'est pas la première fois que la star de volley se retrouve au centre d'une polémique. En effet, en avril 2016, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis pour l’agression d’un contrôleur de la SNCF.