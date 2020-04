Le Premier ministre français s'est exprimé sur les "grandes règles" qui devraient conduire au déconfinement, prévu le 11 mai, ce dimanche à 17h30 à Matignon, accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran.

"La crise sanitaire n'est pas terminée", a prévenu Edouard Philippe lors d'une conférence de presse à Matignon, bien que "la situation s'améliore progressivement, lentement mais sûrement". Le Premier ministre a d'abord adressé ses pensées aux familles des victimes, et aux "30.000 français encore hospitalisés". Il a également remercié le personnel soignant "toujours soumis à une pression considérable".

Le Premier ministre a également rappelé que la crise économique serait "brutale" et "ne fait que commencer". "La production s'est presque arrêtée, la consommation aussi", a-t-il relevé, estimant que "jamais dans l'histoire du monde un tel arrêt aussi massif, aussi général, n'a été vécu". M. Philippe a assuré qu'il présenterait "dans les jours qui viennent" le plan détaillé de déconfinement qui est "en train d'être travaillé" par le gouvernement, sous l'égide de Jean Castex.

Mais il faudra avoir "toujours à l'idée que notre vie à partir du 11 mai ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite et probablement pas avant longtemps", a-t-il souligné, ajoutant que les Français devront "apprendre progressivement à organiser notre vie collective avec ce virus".

Le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a ensuite fait le point sur la situation au 19 avril. "Nous observons une lente décrue" des cas de coronavirus, a-t-il déclaré.

L'épidémie a fait au moins 19.718 morts en France depuis début mars, soit 395 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa lente décrue, a indiqué le Professeur. Un total de 12.069 décès a été enregistré dans les hôpitaux (+227) et 7.648 (+168) dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé M. Salomon lors de la conférence de presse à Matignon en compagnie du Premier ministre.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élevait dimanche à 30.610, avec un solde en légère baisse de 29. Parmi ceux-ci, 5.744 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, soit 89 de moins par rapport à vendredi. Il s'agit du onzième jour consécutif de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du 5e jour de baisse consécutif des hospitalisés.

"Le déconfinement a fonctionné" s'est félicité Edouard Philippe, en présentant les effets de la mesure.

Les forces de l'ordre ont réalisé "13,5 millions de contrôles" depuis le début du confinement mis en place le 17 mars pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, et ont constaté "plus de 800.000 infractions", a annoncé dimanche Edouard Philippe. Grâce aux contrôles, le "respect du confinement a été globalement très satisfaisant", a estimé le Premier ministre en conférence de presse, en constatant "une immense diminution du nombre de déplacements" partout en France, aussi bien "vers les commerces, vers les épiceries, vers les stations de transport" que "vers les bureaux".

Evoquant le port du masque, Edouard Philippe affirmé que la France avait "doublé sa capacité de production nationale", passant d'une production nationale de 4 millions de masques avant la crise à une production de 8 millions de masques.

Droit de visite dans les Ehpad

Le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a ensuite pris la parole, notamment au sujet des Ehpad. Si "45% des Ehpad de France ont signalé moins d'un cas de coronavirus", le ministre est revenu sur la décision d'interdiction de visite dans ces établissements. Un droit de visite encadré sera désormais autorisé dès lundi. A la demande du résident, à condition qu'il n'y ai pas plus de deux visiteurs et avec interdiction de contact physique, les familles pourront visiter leurs aînés. Ce droit de visite encadré s'appliquera également aux personnes à domicile en situation d'handicap.