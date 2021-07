Onze personnes restent portées disparues dans la catastrophe, selon un porte-parole de la police.

Selon la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, des personnes décédées peuvent encore apparaitre sur les listes des personnes disparues sans avoir encore été identifiées.

Les autorités indiquent qu'il n'y a pas de délais pour quand les opérations de recherches seront terminées.

Le maire de Surfside, où le buiding s'est effondré, Charles Burkett a indiqué au Miami Herald mercredi que ces travaux "prendront fin plus tôt que l'on ne croit. Mon espoir et mon plus cher désir est que nous puissions retirer tout le monde" des décombres.

Il affirme que l'identification des corps prend désormais plus de temps en raison de la dégradation des cadavres depuis l'effondrement fin du mois passé.

Ces opérations sont réalisées sur le site de l'immeuble effondré par la police et les médecins légistes du comté, qui comparent l'ADN des restes humains avec le matériel génétique prélevé chez les familles des disparus.