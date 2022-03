Le premier tour de l'élection présidentielle en France c'est déjà dans moins de deux semaines. Ce lundi 28 mars est donc synonyme du début de la campagne officielle. Et celui-ci aura un impact direct pour le monde audiovisuel et pour les différents candidats.

À partir de maintenant, les douze candidats auront donc le même temps de parole en radio ou en télévision sur toutes les tranches horaires (matinée, journée, soirée ou encore la nuit). Une règle permettant l'équité et évitant au média d'agir en fonction de ses affinités ou d'une audience supérieure que pourrait lui rapporter un concurrent à l'Elysée plutôt qu'un autre.

Les douze prétendants à l'Elysée seront donc traités de la même manière, comme le rapporte l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Dès ce lundi, les candidats pourront également diffuser leurs spots en télévision tandis que l'État installera les affiches des douze rivaux dans les différentes villes de l'Hexagone.

Les 9 et 10 avril, soit la veille et le jour du premier tour, les candidats se verront interdits de diffuser toute propagande électorale afin de ne pas influencer la population dans les derniers moments. On sera alors dans une "période de réserve".

À noter que l'on appliquera ces mêmes règles entre le premier et le second tour, soit entre le 11 et le 24 avril.