Le Maroc, où les femmes sont environ 18 millions, est le moins bien noté des pays du Maghreb et il se classe seulement huitième dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, devançant (de peu) l’Arabie saoudite, mais aussi l’Irak et le Yémen (le quatrième plus mauvais score de l’étude). Il est loin derrière Israël, l’Algérie, la Tunisie, la Turquie, et légèrement derrière la Jordanie, le Liban et l’Egypte. (...)