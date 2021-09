Le parquet de Pavie a ouvert une enquête pour enlèvement, selon l'agence Ansa.

Les parents d'Eitan, six ans, ainsi que son petit frère et deux arrière-grands-parents, ont péri dans la chute d'un téléphérique survenue le 23 mai à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur.

Grièvement blessé, Eitan avait passé plusieurs semaines à l'hôpital de Turin. Depuis sa sortie, sa famille paternelle, résidente en Italie, et sa famille maternelle, résidente en Israël, s'en disputaient la garde.

Eitan avait été confié à sa tante paternelle par le tribunal pour mineurs de Turin, tandis que la famille de sa mère avait un droit de visite. La justice italienne avait également ordonné la restitution de son passeport dont sa famille maternelle était en possession.

Dans un entretien à la radio israélienne 103 diffusé dimanche, sa tante maternelle, Gali Peleg, a fourni sa version concernant son retour en Israël.

"Nous ne l'avons pas kidnappé (...), nous l'avons ramené à la maison. Nous avons dû le faire car nous n'avions pas d'informations sur la santé physique et mentale d'Eitan", a-t-elle expliqué.

"On l'a ramené à la maison, c'est ce que ses parents voulaient, ils devaient rentrer et ont repoussé à cause du coronavirus mais quand ils étaient ici il y a quelques mois, on avait parlé avec eux du retour", a-t-elle assuré.

Les parents d'Eitan, Amit Biran, 30 ans, et Tal Peleg, 27 ans, vivaient depuis plusieurs années en Italie où Amit était étudiant en médecine. Leur fils cadet, Tom, y était né en 2019.

Le président de la communauté juive de Milan a condamné "un acte qui viole les lois italiennes et internationales".

"Nous espérons que l'affaire se résoudra dans les plus brefs délais dans le respect de la décision du tribunal pour mineurs", a ajouté Milo Hasbani dans un communiqué.