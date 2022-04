Le Falcon de la République, c'est fini ! Dimanche, Jean Castex fera ses trajets à l'aide de vols commerciaux réguliers pour son déplacement de fin de semaine en Occitanie et son vote à Prades à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. "Je finis la campagne en Occitanie, à Nîmes ce jeudi. Donc dimanche, je me rendrai directement à Prades et je pourrai remonter par l'avion de ligne ce qui n'avait pas pu être possible la dernière fois", a-t-il déclaré à L'Indépendant.



Deux semaines auparavant, il avait effectué ce même trajet à bord d'un Falcon de la République, ce qui s'était retourné contre lui.



Jeudi, un collectif citoyen avait déposé une pétition pour que le Premier ministre n’emprunte pas de Falcon pour aller voter lors du second tour de la présidentielle ainsi que lors des deux scrutins des législatives en juin prochain: "Jean Castex: ne prenez plus l’avion, faites une procuration!" La pétition a recueilli plus de 35.000 signatures, en une semaine.



Jean Castex s'est défendu à l'antenne de RTL juste après la polémique. "J'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. Le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème", a-t-il justifié.

