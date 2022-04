La campagne de l'entre-deux-tours bat son plein. À huit jours du scrutin, le président sortant garde l'avantage dans les intentions de vote (de 53 à 55%) mais avec une marge moindre qu'il y a cinq ans (64/36%). Et avec toujours plusieurs inconnues, notamment le niveau de l'abstention et le report des 21,95% de voix qui se sont portées dimanche sur le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon. Cette campagne d'entre-deux-tours ne ressemble en rien à celle du premier, qui s'était déroulée dans l'ombre de la guerre en Ukraine qui avait beaucoup mobilisé le président-candidat.

Emmanuel Macron est attendu à Marseille ce samedi pour son premier grand meeting de l'entre-deux-tours. Le candidat, favori des sondages, entend donner une image de rassemblement populaire: plusieurs milliers de personnes sont attendues dans une ambiance volontairement décontractée, sans chaises mais sous un soleil promis estival.

Marine Le Pen fera quant à elle un déplacement en Eure-et-Loir en matinée.

Des manifestations sont organisées à travers la France pour dire "non" à l'extrême droite. Le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot appelle de son côté à une "grande manifestation anti-Macron pour l'avenir de la France", toujours à Paris. Dans les faits, il s'agira d'un rassemblement à 15h, place Fontenoy, dans le 7e arrondissement de Paris. Nicolas Dupont-Aignan y est notamment attendu. Le candidat Debout La France a été éliminé au premier tour et a appelé à voter pour Marine Le Pen au second.