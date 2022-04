Désormais troisième dans les sondages, le candidat de la France Insoumise caresse le rêve d’une présence au second tour.

Il fait figure de véritable dinosaure de la politique dans l’Hexagone. Mais est en passe de réussir sa meilleure campagne pour une présidentielle française. Encore crédité de seulement 7 % des intentions de votes il y a quelques mois, le candidat de la France Insoumise aux prochaines élections séduirait désormais pas moins de 17 % des électeurs français, selon le dernier sondage de l’institut Harris Interactive. Dans la course à la présidence, Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, n’est aujourd’hui plus devancé que par le président sortant Emmanuel Macron (26,5 % des sondages) et sa rivale de 2017 Marine Le Pen (23 %).