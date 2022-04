Je suis chez moi, dans mon QG […] C’est moi qui décide." Voici la réponse de Marine Le Pen à un journaliste qui lui demandait si c’était à elle de décider qui était journaliste ou non. Ce mardi, la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle a en effet assumé de marginaliser les journalistes de l’émission TV Quotidien, accusés de faire du "divertissement" et non de "l’information", lors d’une conférence de presse sur… la démocratie ! Dans la même veine et d’après une information du journal Le Parisien, les deux finalistes ont rejeté le nom de la titulaire du 20 heures de France 2, Anne-Sophie Lapix, selon un proche des négociations. Elle serait "trop mordante", pour les deux candidats qualifiés pour le second tour.

