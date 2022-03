Ce dimanche soir, C8 diffusait son émission "Au Tableau". Le concept ? Différents candidats à l'élection présidentielle française se présentent devant une classe remplie d'enfants pour répondre à des questions.

Parmi les invités, Yannick Jadot, candidat écologiste et eurodéputé. Le politicien de 54 ans a été le malheureux protagoniste d'une séquence légère mais qui a finalement fait le tour des réseaux sociaux.

L'homme politique avait pour mission de placer des capitales européennes sur une carte. Un exercice a priori facile pour un député européen.... et pourtant !

Yannick Jadot a d'abord confondu l'Estonie avec la Lituanie. Les enfants corrigent alors le candidat en expliquant que Vilnius est la capitale de la Lituanie et Tallinn étant celle de l'Estonie. "Et ben voilà, ça s'est fait", répond alors le principal intéressé, visiblement un peu gêné.

Les élèves demandent ensuite à l'écologiste de nommer deux autres pays sur la carte (la Bulgarie et la Roumanie, NDLR). "Mais ça ne fait pas partie de l'Union européenne", rétorque celui qui compte à ce jour 7% des intentions de vote dans l'Hexagone, avant d'être repris par les enfants, affirmant que ces deux nations figurent dans l'UE. Et ce sont bien les jeunes adolescents qui avaient raison puisque la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l'Union Européenne en 2007.

Interrogé à ce sujet ce lundi matin sur Europe 1, le candidat à la présidentielle a reconnu ses lacunes en géographie. "Les pays Baltes, j’ai toujours eu du mal". Avant de poursuivre. "J’adore l’histoire mais j’avoue qu’à l’école, sur la géographie, j’ai toujours eu du mal".