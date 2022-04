Sondage 1: Macron perd des plumes, Le Pen revigorée

RTL a publié, ce vendredi matin, un sondage dans lequel Macron reste en tête, mais voit l'écart avec sa principale rivale Marine Le Pen se réduire. Le président est ainsi crédité de 26% des intentions de vote et perd donc un point par rapport au précédent sondage BVA pour RTL et Orange. La candidate du Rassemblement national récolte pour sa part 23% des intentions de vote (+2 points par rapport au précédent sondage). Elle est suivie par le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (17,5% des intentions de vote), qui a gagné deux points par rapport au précédent sondage. Derrière lui, se trouve Valérie Pécresse (9,5%) et Eric Zemmour (8,5%).

Ce sondage BVA pour RTL et Orange s'est également intéressé au second tour, qui opposerait potentiellement Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Et encore une fois, la candidate du RN se rapproche du chef d'Etat. Le Pen obtiendrait 47% des intentions de vote (+1,5 point par rapport à la semaine dernière).





Sondage 2: Zemmour devant Pécresse

Le trio de tête est le même dans le sondage Odoxa - L'Obs - Mascaret. La baisse est toutefois un peu plus importante pour Macron (28% des intentions de vote, -1,5 points par rapport au sondage précédent publié par L'Obs le 15 mars) et la hausse un peu plus grande pour Le Pen (24% des intentions de vote - +4,5%). Le candidat d'extrême gauche, situé en troisième place, totalise 16% des intentions de vote (+2,4 points).En quatrième position, on retrouve cette fois Eric Zemmour (8%) et, en cinquième position, Valérie Pécresse (7%). A noter que la marge d'erreur est d'environ 1,8, ce qui laisse donc la possibilité à Marine Le Pen d'être en tête lors de ce premier tour. "C'est loin d'être le scénario le plus probable, mais il n'est plus statiquement impossible", a expliqué Céline Bracq, directrice générale d'Odoxa, à L'Obs.

Sondage 3: Un second tour très serré

Le Parisien a publié ce jeudi soir un sondage dans lequel Emmanuel Macron fait une chute moindre par rapport aux deux études précédemment citées. Le président français se situe ainsi à 26,5% d'intentions de vote (-0,5 points par rapport au sondage précédent du Parisien). La hausse de Marine Le Pen est également moins importante. Elle n'augmente que d'un point et obtient ainsi 23% des intentions de vote. En troisième position, se trouve Jean-Luc Mélenchon (16,5%, -0,5 point). Ensuite, on retrouve à égalité Eric Zemmour et Valérie Pécresse, qui obtiennent tous les deux 8,5% des intentions de vote. Figurent ensuite Yannick Jadot (5,5%), Fabien Roussel (3,5%) et Jean Lassalle (2,5%).



Quant au potentiel second tour entre Macron et Le Pen, c'est le président français qui l'emporterait selon ce sondage, avec 53% des intentions de vote. Marine Le Pen enregistrerait pour sa part 47% des intentions de vote. A noter que la marge d'erreur est d'environ 3,3 points.