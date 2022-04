L'analyse sociologique réalisée par l'institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1 dresse plusieurs tendances dans les votes du premier tour à l'élection présidentielle française.

Ainsi, les 18-24 ans ont voté majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon (34,8%). Emmanuel Macron (24,3%) et Marine Le Pen (18%), suivent juste derrière.

Du côté des 65 ans et plus, le choix s'est quant à lui plutôt tourné vers le candidat de La République en marche (37,5%). Loin derrière, Marine Le Pen (18,1%) et Jean-Luc Mélenchon (11,3%), complètent le trio. Des positions identiques pour la tranche d'âge des 50-64 ans avec respectivement 28,1%, 27% et 18,2%

La candidate du Rassemblement national est par contre en tête chez les 25-34 ans (30%) et les 35-49 ans (28,8%). Le président sortant a lui obtenu 19,3% des votes des plus jeunes et 26,6% des 35-49 ans. Enfin Mélenchon a atteint 27,8% chez les 25-34 ans et 19,8% chez les 35-49 ans.