Depuis l’officialisation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle française, la tension est montée de plusieurs crans entre Emmanuel Macron et sa rivale dans la course à l’Élysée, Marine Le Pen. Il ne se passe en effet plus un jour sans que de nouvelles joutes verbales se produisent, par réseau social et média interposés. Au point que, jeudi, Marine Le Pen ait jugé "brutale et agressive" la campagne menée par Macron à son égard, elle qui le qualifie comme étant "l’homme de la répression brutale à toutes les manifestations."

La présidente du Rassemblement national fustige au passage l’attitude du président sortant, lequel "prive les Français d’un débat démocratique libre et ouvert" en refusant les interviews, limitant de facto les prestations de Marine Le Pen en raison du sacro-saint principe d’équité du temps de parole.

Macron n’est cependant pas en reste, délivrant des scuds chaque jour, en dénonçant notamment les "bêtises" et autres "carabistouilles" de la présidente du Rassemblement national.

(...)