Il y a à peine un mois, le président français sortant Emmanuel Macron officialisait enfin sa candidature pour les élections présidentielles dont le premier tour se déroulera ce dimanche dans l’ensemble de l’Hexagone. À l’époque, quatre noms étaient couchés sur papier par les politologues pour lui barrer la route : ceux de Marine Le Pen, présidente du parti d’extrême-droite Rassemblement national et adversaire malheureuse de Macron au deuxième tour de l’élection de 2017 ; de Valérie Pécresse, adoubée par la droite républicaine ; de Jean-Luc Mélenchon, égérie de la gauche, notamment communiste, en regain de forme ; et enfin d’Eric Zemmour, néophyte en politique même s’il a, depuis plusieurs années, taillé des costards à l’ensemble de la caste, notamment dans son rôle de polémiste dans On n’est pas couché, l’émission-phare de Laurent Ruquier.