Joe Biden devra réconcilier les États-Unis avec eux-mêmes et avec le monde Monde05:06 Yannick Natelhoff © AFP

Fraîchement désigné comme futur président des États-Unis, Joe Biden a désormais un peu plus de deux mois pour constituer l’équipe qui l’accompagnera, aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, pour les quatre années à venir. Le 20 janvier prochain, Sleepy Joe sera en effet investi d’un mandat de quatre années durant lequel ses opposants, Trump en tête, ne lui feront aucun cadeau. Les Américains non plus, eux qui portent énormément d’espoir de renouveau du rêve américain dans le futur locataire de la Maison-Blanche.