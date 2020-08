La grande rivale de M. Loukachenko, l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa, a elle récolté 9,9% des voix, selon ces premiers résultats officiels de la Commission électorale du Bélarus.

Des forces de police et du ministère de l'Intérieur ont été déployées dimanche en grand nombre dans les rues de Minsk, la capitale, bloquant nombre d'axes et de bâtiments officiels, tandis que les autorités appelaient les Bélarusses à ne pas descendre dans les rues.

Les communications avec Minsk étaient pour leur part rendues difficiles dimanche soir, l'internet étant inaccessible ou difficilement accessible, selon des journalistes de l'AFP.

Le pouvoir, M. Loukachenko en tête, a accusé à maintes reprises l'opposition de "provocations" et de vouloir orchestrer des émeutes, notamment avec l'aide de mercenaires russes, dont 33 ont été arrêtés fin juillet. L'opposition et le Kremlin ont rejeté ces allégations.

Des centaines de personnes n'ayant pu voter scandaient devant l'ambassade du Bélarus à Moscou "Pars ! " à l'adresse d'Alexandre Loukachenko, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Des milliers d'entre elles avaient fait la queue devant le bâtiment toute la journée dans l'espoir de voter, du jamais vu.

La très forte affluence au Bélarus a été qualifiée de "provocation" et de "sabotage" organisé par l'opposition par la présidente de la Commission électorale.

"La majorité est avec nous", dit la candidate de l'opposition

La candidate de l'opposition à la présidentielle au Bélarus a estimé dimanche que "la majorité" de ses concitoyens la soutenait, disant ne pas croire aux indications officielles donnant le président Alexandre Loukachenko très largement en tête.

"Je crois ce que voient mes yeux et je vois que la majorité est avec nous", a dit Svetlana Tikhanovskaïa, réagissant devant la presse à la diffusion d'un sondage officiel réalisé à la sortie des bureaux de vote qui accorde quelque 79,7% des suffrages au chef de l'Etat sortant et à elle 6,8%. "Je considère que nous avons déjà gagné car nous avons vaincu notre peur, notre apathie, notre indifférence", a-t-elle déclaré après une campagne marquée par une mobilisation jamais vue pour une candidate de l'opposition dans l'histoire récente de cette ex-république soviétique dirigée depuis 26 ans par Alexandre Loukachenko. Les agences de presse russes et des médias bélarusses hostiles à M. Loukachenko faisaient par ailleurs état de rassemblements dans différentes villes bélarusses, en particulier dans la capitale Minsk où des heurts et des interpellations ont eu lieu. La police a été déployée en nombre avec des moyens antiémeutes, notamment à Minsk, le pouvoir ayant mis en garde contre tout rassemblement.