Le premier tour des élections départementales et régionales a eu lieu ce dimanche en France. Marqué par une abstention record, celui-ci a vu la domination de la droite et le naufrage des candidats du RN et de LREM.



Le second tour a lieu ce dimanche 27 juin. Un second tour que ne verront pas Vincent Cool et Florence Trevisan. Le binôme divers gauche arrivé en tête dans le canton de Ribemont dans l'Aisne ne s'est pas inscrit à temps auprès de la préfecture pour enregistrer sa candidature au second tour des élections départementales, rapporte nos confrères de France 3. Or, le règlement est clair : le délai limite étant passé, ils ne peuvent être candidats.

"Forcément, on vit ça très mal..." confie Vincent Cool à nos confrères. La date limite pour enregistrer les candidatures pour le second tour était fixée par décret au 21 juin à 18h. "La préfecture a envoyé un mail le jeudi pour prendre rendez-vous, sauf qu'il est tombé dans les spams", explique-t-il en ajoutant que sa co-listière, elle, n'a pas reçu du tout ce mail.



Par conséquent, il n'y aura qu'un bulletin de vote : celui du binôme concurrent qui était arrivé en seconde position, avec un score de 33,46%, soit un peu moins de 300 voix d'écart. Ils sont donc assurés d'être élus même si ceux-ci craignent dès lors une abstention encore plus importante.



Le binôme malheureux quant à lui s'est attelé à informer ses soutiens par SMS de son retrait de l'élection.