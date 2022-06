Du côté des scores personnels, certains candidats ont connu des déceptions. Plusieurs d'entre eux, qui pensaient l'emporter, ont finalement vu les portes de l'Assemblée nationale se fermer devant eux. Certains vont devoir même mettre un terme à leurs fonctions ministérielles. Comme l'avait exigé Emmanuel Macron, les battus devront quitter leur ministère.

Richard Ferrand vaincu par la Nupes Le président de l'Assemblée nationale et poids lourd de la coalition présidentielle a été battu, ce dimanche 19 juin, dans le cadre du second tour des élections législatives. Celui qui était entré à l'Assemblée nationale en tant que député socialiste et qui était ensuite passé député LREM a été devancé par la candidate de la Nupes, Mélanie Thomin. Elle aurait récolté 50,6% des suffrages exprimés, contre 49,6% pour Richard Ferrand.

N'ayant pas réussi à gagner son duel face à la Nupes, Amélie de Montchalin devrait quitter le gouvernement La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aurait perdu ces législatives dans la 6e circonscription de l'Essone. Amélie de Montchalin totaliserait 47,3% des voix, tandis que le candidat de la Nupes Jérôme Guedj compterait 53,7% des votes. Emmanuel Macron ayant annoncé que les candidats malheureux devraient démissionner de leur poste ministériel, il faut s'attendre à ce qu'Amélie de Montchalin annonce son départ du gouvernement très prochainement.

Justine Bénin: un échec qui la pousse à démissionner du gouvernement

La désillusion est grande pour la secrétaire d'Etat chargée de la Mer. Justine Bénin (LREM) a été battue en Guadeloupe, face au candidat divers gauche, Christian Baptiste. Entrée au gouvernement le 20 mai dernier, elle devra déjà le quitter suite à ce résultat, car comme en 2017 les membres du gouvernement qui échouent aux législatives doivent démissionner.

Christophe Castaner défait dans les Alpes-de-Haute-Provence

Christophe Castaner pourrait ne pas récupérer son siège à l'Assemblée nationale. Le président du groupe LREM aurait en effet perdu l'élection dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. C'est Léo Walter, candidat de la Nupes, qui arriverait en tête du scrutin.

Brigitte Bourguignon: la ministre de la Santé va devoir passer le flambeau

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, est battue selon les premières projections et selon son entourage. En effet, la candidate LREM aurait été défaite par le Rassemblement national qui arriverait en tête avec... 56 voix, dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais.

Les résultats du second tour des élections législatives françaises se précisent. Selon les projections , la coalition présidentielle Ensemble ! serait en tête du scrutin, avec 224 sièges. Elle perdrait donc sa majorité absolue. Elle serait suivie par la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), qui totaliserait 149 sièges. En troisième position, le Rassemblement national récolterait 89 sièges, un score historique pour le parti d'extrême droite.