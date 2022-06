La coalition autour d'Emmanuel Macron et l'alliance de gauche Nupes sont arrivées à quasi égalité dimanche lors du premier tour des élections législatives, avec 21.442 voix d'avance seulement pour Ensemble!, selon les résultats du ministère de l'Intérieur.

L'alliance macroniste a remporté 25,75% des voix et la Nupes autour de Jean-Luc Mélenchon 25,66%.

L'abstention s'est élevée à 52,49%, un record historique.

Suivent derrière : le Rassemblement national (de Marine Le Pen) avec 19,1%, Les Républicains et alliés avec 13,9%, et Reconquête ! avec 4,1%.

Voici les projections en sièges selon l'institut de sondage Ipsos-Sopra Steria:

Ensemble ! : entre 255 et 295 sièges

Nupes : entre 150 et 190 sièges

Les Républicains : entre 50 et 80 sièges

Rassemblement national : entre 20 et 45 sièges.

Pour rappel, l'Assemblée nationale compte 577 sièges.