Si, lors du premier tour des législatives, la coalition de la macronie Ensemble! a devancé sur le fil la coalition des gauches Nupes (pour Nouvelle union populaire, écologique et sociale), emmenée par Jean-Luc Mélenchon, le suspense reste de mise pour le second tour, qui aura lieu ce dimanche.

Un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio a été publié ce mercredi, en plein entre-deux tours. Il a été réalisé les 14 et 15 juin via un questionnaire en ligne avec un échantillon de 1400 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Mais que révèle donc ce sondage? Comme le relaie BFM, la coalition présidentielle obtiendrait entre 265 et 300 sièges au second tour des législatives, contre 180 à 210 pour la Nupes.

Par rapport à un précédent sondage publié le 10 juin (et donc avant même les résultats du premier tour), Ensemble! enregistrerait donc un très léger recul, puisque le groupe soutenu par Macron obtenait alors entre 270 et 305 sièges. En ce qui concerne la Nupes, les chiffres sont exactement les mêmes entre les deux sondages.

Et les autres? Selon le sondage de ce mercredi, Les Républicains, l'UDI et les Centristes décrocheraient 40 à 65 sièges tandis que le Rassemblement national en obtiendrait entre 20 et 40. Si ces derniers chiffres se confirment pour le RN, ce serait une grande victoire pour Marine Le Pen. En effet, en dépassant la barre des 15 élus et donc des 15 sièges (ce qui semble bien parti), le parti d'extrême droite pourrait former un groupe à l'Assemblée nationale.