Le camp d'Emmanuel Macrona obtenu 245 sièges à l'issue des élections législatives dimanche, en dessous de la majorité absolue (289), suivie de la Nouvelle union populaire écologique et sociale () avec 131 sièges et duqui fait une percée historique en comptant 89 sièges, selon un décompte du ministère de l’Intérieur français.

LR gagne 61 sièges et son allié UDI (Union des Démocrates et des Indépendants) trois, contre une centaine dans la précédente législature. On dénombre encore 22 députés "divers gauche" à l’Assemblée nationale,10 députés "régionalistes", 10 députés "divers droite", 4 députés "divers centre", un député "droite souverain" et un député "divers".

A noter que certains médias français présentent des résultats légèrement différents. Ainsi, Le Figaro place bien la coalition de Macron avec 245 sièges, mais la Nupes n'en obtiendrait que 131. Du côté de BFM, qui s'appuie sur des chiffres de l'institut Elabe pour BFMTV-RMC et L'Express, on dénombre aussi 245 siège pour Ensemble! et 131 siège pour la Nupes.

Dans tous les cas, le RN obtient bien 89 sièges et le groupe LR-UDI 64 sièges.

Le taux d'abstention atteint 53,77%, selon le ministère de l'Intérieur.