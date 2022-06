Ça fait huit ans que je leur explique que c’est un bon système. Maintenant, ils vont être obligés de comprendre.” Les mots, empreints d’humour, ont été tweetés par l’humoriste belge Alex Vizorek, chroniqueur régulier dans la Matinale du 7/9 sur la radio France Inter. Ils font référence au fameux “compromis à la belge” consécutif à chaque élection législative chez nous, et dont les Français aimaient jusqu’ici se moquer, sans savoir qu’ils y seraient confrontés un jour.

Car les élections législatives françaises de dimanche, dans un format à deux tours imaginé par Charles De Gaulle pour faciliter la constitution de majorités post-électorales, ont ceci d’historique que jamais ou presque – c’est arrivé une seule fois en 1988 avec le duel opposant Mitterrand à Chirac -, le président fraîchement élu n’a disposé d’aucune majorité absolue (245 sièges sur 289 nécessaires) pour débuter son mandat.

Avec 69 sièges de déficit par rapport à sa victoire écrasante de 2017, la majorité macronienne va devoir manier l’art du compromis. Et composer.

Vers une implosion de l’alliance des gauches ?

Lundi matin, bien malin était celui qui pouvait prédire quelles seraient les futures alliances. Mais la décision prise par le Parti socialiste, Europe Ecologie Les Verts (EELV) et le Parti communiste français en début d’après-midi a peut-être permis d’enlever une fameuse épine du pied d’Emmanuel Macron. “Il n’a jamais été question d’un groupe unique : il y aura un groupe socialiste à l’Assemblée nationale”, a déclaré Pierre Jouvet, porte-parole du PS. “Pas question de se fondre dans un groupe unique”, a pour sa part réagi le porte-parole d’EELV Alain Coulombel.

Formée pour contrer le groupe Ensemble !, la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale (Nupes) semble donc déjà mort-née. Tout profit pour Macron qui pourrait alors s’associer avec l’un des quatre partis formant la Nupes, même si une alliance avec la France insoumise de Mélenchon semble compromise au vu des dissensions avec Macron.

Quel parti pour accompagner Macron ?

Pour obtenir une majorité absolue, il manque 44 sièges au groupe Ensemble ! Si un cordon sanitaire – le terme n’existe pas tel quel en France – semble empêcher le Rassemblement national de Marine Le Pen – pourtant grand gagnant de ces élections en multipliant par onze le nombre de ses élus (89) -, il ne reste que deux possibilités pour Emmanuel Macron. La première serait de s’associer avec les Républicains (61 sièges) pour bénéficier d’une majorité absolue confortable (306 élus). Mais, lundi, le président LR Christian Jacob a annoncé que son parti resterait dans l’opposition.

La seconde serait de s’associer avec des partis de la Nupes. Une alliance avec la France Insoumise de Mélenchon semble toutefois compromise au vu des incompatibilités d’humeur entre le principal intéressé et Macron. Lequel devrait alors s’associer, dans une tripartite inédite, formée avec le PS (24 sièges) et EELV (23 sièges).

Pourquoi Macron ne peut-il pas gouverner seul ?

Cela mettrait l’opposition en état de majorité absolue. Elle pourrait alors barrer toute proposition de loi portée par la minorité présidentielle. Et rendre le pays ingouvernable. Chaque projet devrait être négocié au cas par cas. Cette solution est plausible : le gouvernement Rocard l’avait tentée entre 88 et 91 mais sa majorité relative était plus confortable (275 sièges) et demandait donc moins de soutien extérieur. Avec 245 sièges pour Macron, cette solution n’est, de facto, pas la plus crédible.

Vers une démission d’Elisabeth Borne ?

Au lendemain des législatives, l’opposition a réclamé la tête d’Elisabeth Borne, nommée au poste de Première ministre par Macron le 16 mai dernier. Elue sur le fil (52,3 %) dans le Cavaldos, elle devrait travailler dans les prochaines heures à la constitution d’une alliance. Avant de céder la main ?

Qui comme premier ministre ?

Pour s’assurer la fidélité d’un groupe de l’Assemblée nationale, Macron a intérêt à lui proposer une offre alléchante. Soit des postes ministériels bien en vue comme l’Intérieur, la Justice, l’Éducation nationale ou l’Économie. Soit le poste de Premier ministre. Selon toute vraisemblance, le futur premier ministre sera soit macronien, soit membre du PS, d’EELV ou de LR.