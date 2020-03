La participation au premier tour des élections municipales s'effondre dimanche à 17H00, à 38,77% contre 54,54% en 2014, soit près de 16 points de moins, selon le ministère de l'Intérieur, avec de fortes disparités dans un scrutin marqué par la pandémie de coronavirus.

Dans l'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, le taux de participation a chuté de 59,21% il y a six ans à 41,25%. Le Nord enregistre 21,5 points de moins et les Bouches-du-Rhône plus de 24 points en moins qu'en 2014.

Plus d'informations à venir.