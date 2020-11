Rarement l’élection présidentielle américaine n’a été aussi incertaine. À la fois sur le plan du vote et surtout de ses conséquences. Les rédactions de La Dernière Heure et de La Libre Belgique sont mobilisées pour vous faire vivre l’événement tout au long de la journée mais aussi de la nuit.

Nos sites dh.be et lalibre.be vous proposent de suivre le scrutin en direct à travers un live qui durera toute la nuit, jusqu’au verdict des urnes. Vous pourrez y découvrir les résultats qui tomberont au fur et à mesure des dépouillements, mais aussi les réactions et les analyses qui s’imposent en compagnie de nos journalistes spécialisés.

Et mercredi matin, des éditions numériques spéciales de La DH et de La Libre seront à votre disposition pour vous raconter comment s’est déroulée cette nuit et quel est le visage de celui qui dirigera les États-Unis pendant les quatre prochaines années.