Privée d’être présente sur place à l’occasion de l’ouverture du sommet de la Cop26 à Glasgow sur recommandation médicale, Elizabeth II n’en a pas moins brillé et accaparé l’attention médiatique avec la diffusion d’une vidéo tournée depuis son bureau du château de Windsor.

La souveraine y est apparue en bonne forme, portant une tenue de couleur verte, probable clin d’œil à la cause environnementale (on sait que le choix de sa garde-robe n’est jamais laissé au hasard) et arborant une broche de diamants et rubis en forme de papillon. Celle-ci lui a été offerte en 1947 lors de son mariage avec le duc d’Edimbourg par une amie la comtesse d’Onslow.

À l’arrière-plan sur une petite table, on distinguait un cadre avec son défunt époux le prince Philip lors d’un séjour au Mexique, entouré par des papillons.

Depuis la pandémie et ses restrictions de mouvement, Elizabeth II s’est parfaitement adaptée aux nouvelles technologies pour rester pour connecter que jamais. Remises de lettres de créance virtuelles, messages vidéos et diffusion ponctuelle de photos, Elizabeth est définitivement à 95 ans la reine de la communication.