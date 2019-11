Comme le relaie le média français La Dépêche, une jeune femme de 19 ans a accouché ce lundi 11 novembre à 5h30 dans une boîte de nuit toulousaine, l'O'Club. La coresponsable de la boîte a témoigné auprès de nos confrères et a fait le récit des événements: “Il n’y avait plus beaucoup de monde et un agent est venu me voir. Il m’a dit ‘C’est urgent’. J’ai vu qu’elle était en train d’accoucher."

Finalement, les secours tardant à arriver, ce sont les employés de la boîte qui ont géré la naissance. "Il a fallu réagir très vite. Un agent était au téléphone avec le Samu qui nous expliquait les premiers gestes. La jeune fille n’était pas paniquée mais inquiète. Le bébé est sorti tout seul", poursuit la coresponsable.

Au final, tout se termine bien: la jeune maman et son bébé ont pu rejoindre un hôpital. Mais leur sort, ils le doivent en grande partie au personnel de la boîte de nuit. “Pour nous, c’est une fermeture exceptionnelle. On a vu que notre équipe était soudée. On a pleuré. Ce qui est positif c’est qu’on n’a pas paniqué et qu’on n’a pas eu peur. De toute façon, il arrivait, on l’a compris tout de suite”, ajoute encore la gérante de la boîte, qui précise les raisons de la présence de la jeune femme pourtant enceinte: "C’est l’une de ses amies qui lui avait proposé de venir à l’O'Club pour se changer les idées en raison de problèmes personnels. Je sais qu’elle n’avait pas consommé d’alcool."

A noter que la boîte de nuit a voulu marquer le coup et a proposé "une entrée gratuite à vie" au bébé. Un joli coup de com'!