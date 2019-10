Chastity Patterson, une Américaine âgée de 23 ans, a partagé sur les réseaux sociaux une histoire pour le moins émouvante.

En effet, après le décès de son père, la jeune femme a continué à lui envoyer des SMS pour lui raconter sa vie et ainsi préserver sa mémoire. Quel ne fut pas le choc lorsque Chastity a reçu une réponse touchante.

La veille du quatrième anniversaire du décès de son papa, Chastity a envoyé un nouveau message au numéro de son père jeudi dernier. Le message commençait comme ceci: “Salut Papa, c'est moi. Demain sera un nouveau jour bien difficile...” écrit-t-elle. Dans le reste de son long message, elle lui raconte son combat contre le cancer et qu’elle a terminé ses études. Elle lui rappelle également à quel point il lui manque et combien elle l’aime.

Évidemment, Chastity n'a jamais reçu de réponse à ses messages... jusqu'à jeudi dernier. Et oui, la jeune Américaine a reçu un SMS d'un certain Brad, qui lui a lu tous les messages depuis le début.

Brad, qui lui aussi a vécu un drame avec la perte de sa fille dans un accident de voiture en 2014, avoue à Chastity que les messages l’ont “maintenu en vie”.

La réponse de Brad: “Salut chérie, je ne suis pas ton père mais j’ai reçu tes messages ces quatre dernières années. J’attendais avec impatience tes nouvelles, de jour comme de nuit. Mon nom est Brad et j'ai perdu ma fille dans un accident de voiture en 2014 et tes messages m’ont gardé en vie. Quand tu m’envoies un message, je sais que c’est un message de Dieu. Je suis désolé que tu aies perdu quelqu’un de si important pour toi, mais je t’ai écoutée au fil des années et je t’ai vu grandir et vivre plus que quiconque. Je voulais te répondre depuis longtemps, mais je ne voulais pas te briser le cœur.“[...] Tu es une femme extraordinaire et j’aurais aimé que ma fille devienne la femme que tu es devenue. Merci pour tes nouvelles quotidiennes, tu me rappelles que Dieu existe et que ce n’est pas sa faute si ma petite fille est partie.”

La jeune femme a partagé sur Facebook des captures d’écran de la conversation, affirmant que son papa reposait en paix et que tout se passait bien pour lui.

Cependant, et ce après que son histoire soit devenue virale, Chastity a avoué que Jason Ligons n'était pas vraiment son père biologique mais qu’elle le connaissait depuis toujours comme un père.