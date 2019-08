Une maman a été empoisonnée par le corail présent dans l'aquarium qu'elle nettoyait.

The Mirror rapporte que Katie Stevenson, 34 ans, a échappé de peu à la mort à cause d'un geste qui paraissait pourtant anodin à la base. Alors qu'elle nettoyait son aquarium, elle a gratté le corail qui s'est senti agressé et qui a libéré une substance chimique, le Palytoxine: la seconde toxine la plus mortelle connue à ce jour. Ce dernier peut causer des déficits respiratoires qui peuvent s'avérer graves et pour lesquels il n'existe pas d’antidote.

La femme s'est rapidement sentie très mal et a dû être prise en charge par les urgences qui ont dû la placer en isolement durant 48h et une équipe d'intervention a même dû sceller l'habitation à cause de la portée viral de la toxine. Les autres membres de la famille, le mari de Katie et leurs 3 filles, ont également été pris en charge.

"Je tremblais de la tête au pied. J'avais des couvertures sur moi et pourtant j'étais frigorifiée. Mon cœur battait à 100 à l'heure et j'avais beaucoup de fièvre", décrit-elle. "Nous avions acheté le corail et nous n'avions aucune idée des dangers potentiels. Il devrait avertir à propos des toxines et de ce genre de choses", déplore Katie qui l'a échappée belle.

Selon les médecins, si la famille n'avait pas agi aussi rapidement, elle ne serait pas parvenue à passer la nuit.