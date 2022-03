Elon Musk et Grimes ont désormais une fille, Exa Dark Sideræl Musk

Monde

Le multi-entrepreneur Elon Musk et la musicienne Grimes ont un nouvel enfant, dont la naissance avait jusqu'ici été tenue secrète. Son nom: Exa Dark Sideræl Musk. C'est une fille, et ses parents l'appellent plus couramment Y.