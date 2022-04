Emmanuel Macron, réélu à la présidence de la République ce dimanche 24 avril lors du second tour, a pris la parole sur le Champ de Mars, à Paris, sur le coup de 21h40.

Le représentant de la République en Marche a commencé en déclarant "merci" à plusieurs reprises. Il a notamment remercié les Français qui ont voté pour lui, mais aussi ses militants, volontaires et compagnons de route. "Je sais ce que je vous dois", a-t-il souligné.

Il a reconnu que certains Français avaient voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. "Je suis dépositaire de leur sens du devoir", a-t-il déclaré. A ceux qui avaient voté pour Marine Le Pen, M. Macron a déclaré être "le président de tous", tout en ayant conscience de "la colère et des désaccords" qui les ont conduits à voter pour Marine Le Pen. "Le vote de ce jour nous oblige à répondre aux colères qui se sont exprimées."

"La guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous vivons des temps tragiques, où la France doit répondre présente et montrer sa force. Et nous le ferons. Nous devons aussi nous montrer bienveillants et respectueux car notre pays est peuplé de divisions", a renchéri Emmanuel Macron. "Personne ne sera laissé au bord du chemin. Nous ne serons pas tranquilles les années à venir à coup sûr, mais elles seront historiques. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève."