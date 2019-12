Mais que faisait l'avocat Elie Hatem, militant royaliste et partisan de l'idéologie maurrasienne, à l'Elysée en compagnie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron ?

Depuis quelques heures, de nombreux clichés du Président français et d'Elie Hatem circulent sur les réseaux sociaux, et les réactions varient de l'agacement à l'incompréhesion. Sur ces photos, on peut voir les deux hommes prendre la pose au palais de l'Elysée dans ce qui semble être une réception officielle.

D'après des informations du Parisien, il s'agirait d'une remise de décoration à l'Elysée à laquelle le militant d'extrême-droite était invité. L'entourage d'Emmanuel Macron a laissé penser que ces "selfies" auraient eu lieu dans le courant du mois de novembre.

Par ailleurs, l'agenda du chef de l'Etat français indique plusieurs cérémonies officielles à l'Elysée, durant le mois de novembre, où des remises de décorations se sont déroulées. Selon plusieurs sources, les photos avec Emmanuel Macron et Elie Hatem dateraient du 8 novembre, jour où Jean-Paul Belmondo a reçu la Légion d'honneur.

Ce n'est un secret pour personne, le Président francais et son épouse sont véritablement des adeptes des selfies lors de leurs déplacements et de leurs sorties officielles. Cependant, ces clichés, avec Brigitte Macron tout sourire, posent question lorsque l'on sait qu' Elie Hatem est un fervent suiveur de la théorie du nationalisme intégral de Charles Maurras, principal animateur de l'Action Française.

De son côté, l'entourage d'Emmanuel Macron calme le jeu: " Ils font des selfies avec tout le monde et Elie Hatem n'a pas été reçu à l'Elysée par le Président".

Toujours est-il que ces selfies n'ont pas plu à tout le monde. En effet, l'Union des Etudiants Juifs de France a interpellé Emmanuel Macron sur Twitter: "Comment est-ce possible qu'Elie Hatem, ancien membre de l'Action Française, fervent défenseur de Charles Maurras et complotiste d'extrême droite puisse être reçu à l'Elysée avec les honneurs?"

Elie Hatem semble être un grand fan de selfies, en témoigne sa page Facebook où il y poste de nombreux clichés avec des personnalités, politiques ou non.