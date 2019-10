Le président français est en déplacement à La Réunion ce jeudi 24 octobre.

Présent depuis mercredi sur l’Île, Emmanuel Macron a profité de cette deuxième journée de visite pour aller à la rencontre des Réunionnais. Un bain de foule qui ne s'est pas passé comme le chef d'Etat l'espérait. En effet, alors qu'il tentait de prendre une photo, Emmanuel Macron a été interpellé par une Réunionnaise en colère. Celle-ci lui demande directement "ce qu'il compte faire avec Marine Le Pen", lui reprochant d'être venu "que pour les élections".

Le chef d'Etat français visiblement interloqué par cette question lui explique "avoir déjà assez à faire avec son travail au quotidien". Ce qui n'a pas l'air de calmer la Réunionnaise qui reprend de plus belle. "Et pour les personnes âgées qui gagnent des petites retraites ici, qu'est-ce que vous faites?", lance-t-elle au président. "On fait beaucoup de choses, vous savez mais il ne faut pas être comme ça à crier sur tout", lui répond-il, la blâmant d'être "en colère contre tout".



Se calmant quelque peu, la femme reprend tout de même sa question initiale, demandant à Macron ce qu'il compte faire avec Marine Le Pen. Une interrogation qui fait rire le chef d'Etat expliquant hilare "qu'il ne compte rien faire avec Marine Le Pen" et qu'"il ne sait pas ce qu'elle insinue par là". Un bref moment cocasse qui n'empêchera pas la Réunionnaise de continuer à s'en prendre au président. “Je ne suis pas en élection, je suis au milieu du mandat. Je suis dans l'action, le boulot, le travail", lui explique Emmanuel Macron avant de s'éloigner.