Le président français Emmanuel Macron participait ce jeudi au deuxième jour de son déplacement dans la ville de Marseille, qui doit durer jusqu'à ce vendredi. L'occasion pour lui de dévoiler son plan pour la ville "Marseille en grand", mais également de revenir sur la situation sanitaire de la ville. Et, comme souvent dans la cité phocéenne, un homme est revenu dans les discussions : le microbiologiste Didier Raoult. Répondant à la question d'une journaliste sur le faible taux de vaccination, proche d'à peine 30%, dans les quartiers nord de la ville, le chef de l'État a déclaré : "Didier Raoult a parfois une parole médiatique qui a conduit à des réactions et surréactions et qui peut-être a pu créer ces phénomènes" de rejet de la vaccination, rapporte LCI.

"Un grand scientifique"

"Mais moi je ne rentre pas dans ces débats, il faut qu’on continue à avoir de grands scientifiques, qu’ils participent à la construction de la science", a néanmoins tenu à souligner le président de la République, avant de préciser : "Il faut rendre justice à Didier Raoult qui est un grand scientifique". Emmanuel Macron a également regretté que "collectivement, pendant plusieurs mois, nous avons sans doute eu un mauvais usage du débat scientifique en en faisant un débat médiatique". "Sur ces sujets, il faut se rendre au consensus scientifique et des autorités de santé", et le consensus, c’est que "le vaccin est efficace, le vaccin est sûr, et [que] c’est de très loin le principal moyen de vaincre ce virus", a-t-il insisté.

Par ailleurs, Emmanuel Macron n’a pas exclu jeudi une extension de l’obligation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires sous forte pression de l’épidémie de Covid-19.