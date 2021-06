Ce jeudi, Emmanuel Macron était dans la ville de Martel dans le Lot. Contaminé par le Covid-19 en décembre dernier, il est revenu sur cette infection. Selon lui, elle aurait eu lieu lors d'un Conseil européen. "Je me suis fait avoir hein" a commencé le Président de la République lors d'une conversation avec un homme "précautionneux" et qui dit avoir été vacciné. "Je me suis fait avoir à Bruxelles, je ne pensais pas que ça pourrait arriver... ramassé!", a poursuivi le chef d'état.

Il s'est également confié sur les conditions de son infection. "J'ai eu des symptômes classiques comme la fatigue, la toux ou des courbatures. Mais ils ne m'empêchaient en rien de remplir ses fonctions."

Dans un tweet public ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé sa vaccination. "Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous! Pour nous protéger, pour protéger nos proches".