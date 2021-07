Le chef d'État a débuté son discours par un point sur la situation sanitaire en France, où les indicateurs de l'épidémie marquent depuis début juillet une hausse des contaminations, comme c'est le cas chez nous.

"Nous avons réussi à passer sous les 2.000 contaminations, grâce à grand un plan de vaccination, et les hospitalisations et les décès sont au plus bas depuis un an", a commencé le président français, rappelant les mesures sanitaires strictes - comme la fermeture des écoles pendant de longues semaines - qui ont porté leurs fruits ces derniers mois. "Nous avons eu raison de garder un équilibre entre liberté et protection de la population [...] mais nous faisons face à une reprise forte de l'épidémie", a poursuivi Emmanuel Macron, ajoutant que la situation était "pour le moment maîtrisée".

Pour éviter une augmentation exponentielle jusqu'en août, le président et ses ministres ont décidé, lors du conseil de défense sanitaire qui s'est tenu ce lundi, de prendre de nouvelles mesures sanitaires. Il a annoncé que la vaccination était rendue obligatoire "sans attendre" pour tous les soignants en contact avec des personnes fragiles. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour être vaccinés. "Le vaccin est notre bouclier collectif", a lancé le Président.

En complément de la vaccination, il a annoncé de nouvelles mesures. "L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès mardi en Martinique et sur l'Ile de la Réunion, et un couvre-feu sera instauré". Pour le reste du territoire, les restrictions porteront plutôt sur les personnes non vaccinées, et plus sur l'entièreté des Français, a expliqué Emmanuel Macron.

Comme attendu, il a ensuite abordé le pass sanitaire, qui sera donc étendu à tous les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes, dès le 21 juillet. "Tous les compatriotes de plus de 12 ans devront présenter cette preuve de vaccination pour assister à un spectacle, rentrer dans un parc d'attraction, etc". Et dès le mois d'août, le pass sanitaire sera d'application dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc. A partir de l'automne, les tests PCR seront rendus payants, "pour pousser à la vaccination".