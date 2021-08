"À quelques milliers de kilomètres d'ici, un tournant historique est à l'oeuvre en Afghanistan", a débuté le président français."Loin de nos frontières mais avec des conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale".

Emmanuel Macron a ensuite rappelé que la France avait été engagée pendant 13 années militairement en Afghanistan de 2001 à 2014, suite à la décision du président Chirac par solidarité aux alliés américains. "Avec un objectif clair : combattre une menace terroriste qui visait directement notre territoire et celui de nos alliés depuis l'Afghanistan devenu le sanctuaire du terrorisme". Le président Hollande a ensuite décidé en 2013, le retrait complet des troupes combattantes. "L'intervention militaire a donc cédé la place à l'action civile que nous avons continué de mener à bien", a expliqué Emmanuel Macron.

"En Afghanistan, notre combat était juste, et c'est l'honneur de la France de s'y être engagé", a-t-il déclaré. "La France n'y a jamais eu qu'un ennemi : le terrorisme". 90 soldats ont perdu la vie en Afghanistan durant ce conflit. "Ce combat portera un jour ses fruits et je vous demande de vous en souvenir".

Selon le président, la situation actuelle en Afghanistan demande des initiatives immédiates pour répondre à la catastrophe humanitaire. "L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes", déclare Emmanuel Macron. Plusieurs ressortissants ont été préventivement évacués ces dernières semaines. "Nous sommes en contact avec tous les Français qui veulent rejoindre le sol national", affirme le président français qui tient également à remercier les alliés américains présents sur place pour faciliter l'évacuation.

Tous les employés afghans des structures française qui pouvaient être menacés ainsi que leur famille, ce qui représente plus de 600 personnes ont pu être acceuillies et prises en charge en France", assure Emmanuel Macron.

La France protège en ce moment le délégué de l'Union européenne et a apporté protection aux collaborateurs afghans de la représentation européenne. La France a également apporté protection et soutien à tous les personnels français d'organisation non-gouvernementale souhaitant quitter le pays. En outre, des opérations sont conduites depuis plusieurs années pour acceuillir en France les personnels civils afghans ainsi que leurs familles. "C'est notre devoir de protéger ceux qui nous aide", estime Macron. Près de 800 personnes sont déjà en France et plusieurs dizaines sont toujours sur place. "Nous les aiderons", assure-t-il.

Renfort sur place

Le président français annonce également l'envoi de deux avions militaires et de forces spéciales qui seront sur place dans les prochaines heures. "J'entends aussi au nom de la France prendre plusieurs initiatives en lien étroit avec les autres Etats européens et nos alliés. Notre action visera à lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes". Des initiatives communes seront prises avec le ministre britannique Boris Johnson dans les prochaines heures. "Le retour de la stabilité passera par une telle action politique et diplomatique au sein du conseil de sécurité".

Le président a également abordé les flux migratoires qui devraient découler de la situation actuelle. "La France fait et continuera de faire son devoir pour protéger ceux qui sont mencés", affirme Emmanuel Macron. "Mais l'Afghanistan aura aussi besoin de ses forces vives et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature". Des initiatives de coordination des flux migratoires seront prises avec l'Allemagne.

"Si le destin de l'Afghanistan est entre ses mains, nous resterons au côté des afghanes et des afghans", conclut Emmanuel Macron. "En disant très clairement à ceux qui optent pour la guerre, l'obscurantisme et la violence aveugle qu'ils font le choix de l'isolement".