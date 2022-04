Selon quatre enquêtes d'opinion réalisées ce dimanche par quatre instituts de sondage réputés en France, Emmanuel Macron est crédité de 55% à 58% des voix, alors que Marine Le Pen recueillerait entre 42 et 46% des suffrages, ont appris La Libre, La DH et LN24. Ces résultats proviennent de sondages réalisés sur Internet auprès de citoyens ayant été voter avant 17h.

Voici les résultats selon chaque institut de sondage

Harris Interactive : 55% pour Emmanuel Macron - 45% pour Marine Le Pen

Ifop : 56% pour Emmanuel Macron - 44% pour Marine Le Pen

OpinionWay : 58% pour Emmanuel Macron - 42% pour Marine Le Pen

BVA : 57% pour Emmanuel Macron - 43% pour Marine Le Pen

Attention, un sondage n'est pas une projection sur base de résultats réels, mais une enquête d’opinion réalisée auprès d’un panel représentatif. Les résultats que nous vous présentons vont encore évoluer et se peaufiner petit à petit.

Nous savons de bonne source que ces sondages circulent également dans les rédactions françaises et dans les QG de campagne des deux candidats.





